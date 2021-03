Meloni approfitta del ritardo dei vaccini per attaccare l' Europa | ' Un fallimento totale'

(Di venerdì 5 marzo 2021) La presidente di Fratelli d'Italia Giorgianon perde un'occasione per ribadire come, secondo lei, "la campagna vaccinale europea rappresenta il più grandedell'dalla firma ...

zazoomblog : Meloni approfitta del ritardo dei vaccini per attaccare lEuropa: Un fallimento totale - #Meloni #approfitta… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni approfitta

Globalist.it

La presidente di Fratelli d'Italia Giorgianon perde un'occasione per ribadire come, secondo lei, "la campagna vaccinale europea rappresenta il più grande fallimento dell'Europa dalla firma della Carta di Roma del 1957". "Il ministro ...Ma ora arriva il distacco politico di Orban dal Ppe, mossa chedella debolezza dell'...eurodeputati del Carroccio nello stesso gruppo dell'alleata ma soprattutto 'competitor' Giorgia: ...La leader di Fratelli d'Italia: "L'Unione europea è partita tardi e si è mossa malissimo. Mi aspetto che Mario Draghi si faccia sentire" ...Viktor Orban non si fa mettere alla porta. Nel giorno in cui il gruppo del Ppe al Parlamento Europeo approva con l’84 per cento dei consensi nuove regole che puntano a estromettere il partito ungheres ...