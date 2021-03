Matteo Sereni | cade l’accusa di molestie sui figli per l’ex portiere | “Fine di un incubo”

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Dal momento in cui sono stato travolto dalle accuse la mia esistenza è andata in fumo. Dopo un primo giudice che mi ha reso giustizia, oggi un altro giudice, dopo undici anni di calvario giudiziario, ha posto la parolaa questo”., exdel Torino, commenta così la notizia che aspettava da undici anni, vale a dire da quando fu accusato dinei confronti deida parte delmoglie. Il giudice ha oggi fattorenei suoi confronti, archiviando definitivamente il procedimento. SportFace.

Il gip Michele Contini del tribunale di Cagliari ha archiviato l'inchiesta a carico di, ex portiere del Torino, che era stato denunciato per una vicenda di abusi sui figli poi rivelatasi infondata. Il provvedimento ne affianca un altro, anche questo di archiviazione, ...Il gip Michele Contini del tribunale di Cagliari ha archiviato l'inchiesta a carico di, ex portiere del Torino, che era stato denunciato per una vicenda di abusi sui figli poi rivelatasi infondata. Il provvedimento ne affianca un altro, anche questo di archiviazione, ...(ANSA) – TORINO, 05 MAR – Il gip Michele Contini del tribunale di Cagliari ha archiviato l’inchiesta a carico di Matteo Sereni, ex portiere del Torino, che era stato ...Il giudice lo ha definitivamente scagionato dall'accusa di aver prodotto filmati a sfondo pedo-pornografico: "I bambini interrogati in maniera ...