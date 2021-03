Masterchef | Francesco Aquila è il vincitore | “La vita mi sta ripagando”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nella serata di ieri, la finalissima diItalia 10 ha regalato grandi emozioni: a trionfare è stato. La finale diItalia 10 Alleanze, rinunce e liti. Ma anche grandi piatti e profonde amicizie. La decima edizione del talent culinario di SkyItalia 10 è arrivata alla conclusione. Dinanzi agli chef – giudici del programma, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli i quattro finalisti hanno dato il meglio. Irene Volpe,, Antonio Colasanto e Monir Eddardary hanno mostrato davvero di meritare la grande serata. Ma a spuntarla, come da pronostico, è statoal termine di una gara combattutissima. Non stiamo piangendo, ci è solo ...

repubblica : “Addio lavoro in sala, chiamatemi Aquila sarò il vostro chef”: Francesco Aquila, vincitore di Masterchef. Ha fatto… - gfab1971 : @MasterChef_it Bravo, bravissimo Aquila. Io ho tifato fino all'ultimo per Irene, ma sempre combattutto fra lei e F… - news_rimini : Trionfo romagnolo a Masterchef: è Francesco Aquila il vincitore - lucainge_tweet : Finale MasterChef Italia 10, il trionfo di Francesco Aquila - Cucina_Italiana : Avete visto Masterchef ieri sera o avete preferito #Sanremo2021? -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef Francesco

Italia ( LE FOTO - LO SPECIALE ) ha incoronato il suo trionfatore: èAquila il vincitore della decima edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Il ...A vincereAquila. Il trentaquattrenne si è imposto su Irene ed Antonio, conquistandoe l'ambito premio in denaro. Vince la decima edizione diAquila, il trentaquattrenne maitre di Altamura che ha vinto, sconfiggendo gli avversari finalisti Irene ed Antonio in una gara al cardiopalma. Soddisfatti i giudici Antonino ...A stravincere l’edizione numero 10 di Masterchef è stato Francesco Aquila. Una vittoria meritatissima per lui ma che, a quanto pare, era stata ampiamente anticipata sui social network. Prima della pun ...MasterChef Italia ha incoronato il suo trionfatore: è Francesco Aquila il vincitore della decima edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Il 34enne cuoco amatoriale pugliese e ...