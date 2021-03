LIVE Sci di fondo, Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: Klaebo deve gestire 25 secondi di vantaggio su Francia e Svezia al cambio (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:44 Al km 31.4 sono 33 i secondi di ritardo del gruppo dei secondi. Klaebo va tranquillo, ma anche dietro attendono. 14:42 Si ricompatta il gruppo degli inseguitori, a cinque uomini ora, con Klaebo che ha 33 secondi di vantaggio. 14:40 Gli ultimi frazionisti delle prime sei: Klaebo, Lapierre, Poromaa, Maeki, Bolshunov, Furger. 14:39 1:23’40?2: è questo il tempo con cui parte Klaebo, che deve difendere un vantaggio di 25?5 su Francia e Svezia. Finlandia e Russia a 34?5, Svizzera a 40?1. 14:38 Ed eccoci in zona cambio: Klaebo pronto a ricevere il ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:44 Al km 31.4 sono 33 idi ritardo del gruppo deiva tranquillo, ma anche dietro attendono. 14:42 Si ricompatta il gruppo degli inseguitori, a cinqueora, conche ha 33di. 14:40 Gli ultimi frazionisti delle prime sei:, Lapierre, Poromaa, Maeki, Bolshunov, Furger. 14:39 1:23’40?2: è questo il tempo con cui parte, chedifendere undi 25?5 su. Finlandia e Russia a 34?5, Svizzera a 40?1. 14:38 Ed eccoci in zonapronto a ricevere il ...

