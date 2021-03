Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 5 marzo 2021) La gara delle 18.00 del sabato, vede di fronte. Due squadre tranquille, con i friulani che vogliono allontanarsi ulteriormente dalle zone pericolose di classifica e ilprova a rientrare in una corsa Europa League. In casa casa, Gotti deve rinunciare a Jajalo, Pussetto e Samir, con Llorente favorito su Nestorovski per partire titolare in attacco, alle sue spalle Pereyra. In casa, assenti Boga, Bourabia, Chiriches e Romagna. De Zerbi si affida all’11 che ha iniziato con il Napoli, con Berardi, Djuricic e Traorè alle spalle di Caputo. Queste le(3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. All. ...