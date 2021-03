Finge di separarsi dalla moglie e le cede due ville | scatta sequestro per ex funzionario comunale “infedele”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Pur di non restituire al Comune di Maddaloni (Caserta) i soldi di cui si era indebitamente appropriato negli anni in cui erapubblico, ha finto dindole i beni immobili, ma è stato scoperto e i beni gli sono stati sequestrati. E’ l’accusa contestata a Pasquale Saccone, per annidell’area finanziaria e del servizio economato del Comune di Maddaloni, poi licenziato quando l’ente scoprì ammanchi nelle casseper oltre 150mila euro. Stamani i carabinieri hanno apposto i sigilli a due conti-correnti e soprattutto a duette di proprietà di Saccone, del valore di 200mila euro, eseguendo il decreto emesso dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui ...

