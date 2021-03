Elodie a Sanremo 2021: brilla sul palco una “stella di periferia” (Di venerdì 5 marzo 2021) Elodie brilla sul palco di Sanremo 2021: le sue sono parole che abbattono un muro, che scavano a fondo nelle sue radici e danno dignità alle sue ferite Lucio Dalla le definiva “stelle di periferia“; tra esse, nascosta nella borgata romana, c’era sicuramente Elodie. Sono donne dalle grandi potenzialità ma impossibilitate a sfruttarle perché figlie di un contesto crudele, eppure straordinario. Elodie a Sanremo 2021: parole che abbattono un muro La co-conduttrice di Sanremo 2021 guadagna il palco e le luci si spengono. Non è a suo agio a parlare in pubblico, a consegnare al vuoto di una platea che spiazza un pezzo della sua storia, ma si fa forza: “Tutte le ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021)suldi: le sue sono parole che abbattono un muro, che scavano a fondo nelle sue radici e danno dignità alle sue ferite Lucio Dalla le definiva “stelle di“; tra esse, nascosta nella borgata romana, c’era sicuramente. Sono donne dalle grandi potenzialità ma impossibilitate a sfruttarle perché figlie di un contesto crudele, eppure straordinario.: parole che abbattono un muro La co-conduttrice diguadagna ile le luci si spengono. Non è a suo agio a parlare in pubblico, a consegnare al vuoto di una platea che spiazza un pezzo della sua storia, ma si fa forza: “Tutte le ...

