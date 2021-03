David Beckham allena giovani calciatori in uno show di Disney+

gloriacaponi2 : personificazione del carrello in David Beckham #Sanrem2021 - eIsadifrozen : MA STO ROBERTO CHE PORTA I FIORI? INIZIALMENTE PENSAVO FOSSE DAVID BECKHAM AOOOO - d2f6202c078a495 : David Beckham è l'ottava meraviglia. Chapeau - LiamSS1993 : Andrea Pirlo David Beckham Ronaldo Luis Nazario de Lima Gianluigi Buffon - glooryetta : Scusate per domani al posto suo possiamo chiamare David Beckham? Grazie #sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : David Beckham

Sky Tg24

Le firme sul contratto devono ancora essere messe, ma voci di corridoio sostengono che ormai è cosa fatta e dunque il campione di calciosarà protagonista di uno show per Disney+ nel quale farà da mentore a una squadra di ragazzi londinesi. Molto probabilmente a coprodurre la serie ci sarà Studio 99, casa di produzione ...Nel campionato americano, d'altronde, l'Inter di Miami diè pronta ad un investimento importante.Le firme sul contratto devono ancora essere messe, ma voci di corridoio sostengono che ormai è cosa fatta e dunque il campione di calcio David Beckham sarà protagonista di uno show per Disney+ nel qua ...David Beckham ma non solo. Il classico hair cut maschile, in svariate proposte. Le 15 idee da provare le trovate in gallery ...