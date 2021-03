Dalle dimissioni di Zingaretti allo spettro delle elezioni anticipate: per il Pd si apre un anno difficile (Di venerdì 5 marzo 2021) Se, come oggi appare, il Parlamento indicherà Draghi al termine del mandato di Mattarella, nel 2022 gli italiani torneranno alle urne e per il Partito Democratico non ci sarebbe neppure il tempo di un ... Leggi su today (Di venerdì 5 marzo 2021) Se, come oggi appare, il Parlamento indicherà Draghi al termine del mandato di Mattarella, nel 2022 gli italiani torneralle urne e per il Partito Democratico non ci sarebbe neppure il tempo di un ...

StefanoFassina : Per chi vive fuori dalle Ztl, l’alleanza @Mov5Stelle @pdnetwork @liberi_uguali è l’unica speranza di risposte progr… - TgLa7 : ??Dalle 18.00 #SpecialeTgLa7 sulle dimissioni del segretario del #Pd @nzingaretti - Linkiesta : Zingaretti e l’arte delle dimissioni passivo-aggressive. Anche Nicola #Zingaretti ha infine unito all’annuncio del… - alegio957 : RT @StefanoFassina: Per chi vive fuori dalle Ztl, l’alleanza @Mov5Stelle @pdnetwork @liberi_uguali è l’unica speranza di risposte progressi… - pignasca : RT @strraffaella: Ammazza quanto ho dormito stamattina! Dalle 2 tutta una tirata. #Buongiorno amici miei, non mi sono molto piaciute le mot… -