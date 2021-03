Da Fdi proposte per accelerare sul piano vaccinale

(Di venerdì 5 marzo 2021) Persul, Fratelli d’Italia propone di mettere in commercio vaccini già validati dalla Comunità scientifica internazionale, come lo Sputnik russo. Ne parla Marcello Gemmato, responsabile Sanità di Fratelli d’Italia. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città.

Italpress

Vorrei dire infine al consigliere del PD che in pandemia, la differenza la fa chi cerca di fareutili anche dall'opposizione e non chi non perde occasione per mistificare e polemizzare. ...Favorevoli i consiglieri di Lega,e Patto civico mentre i consiglieri del Partito democratico ... L'assessore Roberto Morroni ha accolto le ultimeda inserire nel testo del nuovo ...«Blocco delle dosi di AstraZeneca ? Mossa di Draghi che condivido, ma sui vaccini assistiamo al più grande fallimento dell’ ...Roma, 4 mar - “Abbiamo presentato al governo Draghi la proposta di sospendere l’inutile iniziativa portata avanti dal governo Conte che conosciamo con nome di cashback e dedicare quei 5 miliardi di eu ...