Covid: Sala a studenti, 'vorrei abbracciarvi, fate sentire la vostra voce' (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it.

borghi_claudio : Verrebbe facile attaccare Sala per assembramenti a #Milano e in effetti lui non è coerente con quello che predica.… - Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - TV7Benevento : Covid: Sala a studenti, 'vorrei abbracciarvi, fate sentire la vostra voce'... - TV7Benevento : Covid: Sala, 'su scuola comprendo stanchezza e rabbia famiglie'... - ansa_lombardia : Covid: Sala, preoccupato per crisi, Milano soffre di più -