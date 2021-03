Covid: positivo gira per la città cercando di infettare tutti toccando persone e oggetti (Di venerdì 5 marzo 2021) È accaduto in Brasile, nello Stato di Rio Grande do Sul. Un uomo, positivo al Covid, ha cercato più volte di diffondere il virus toccando maniglie, persone e oggetti negli spazi pubblici. Nel giro di una settimana è stato arrestato ben due volte. Covid, positivo gira per la città cercando di diffondere il virus toccando maniglie e oggetti: arrestato (due volte) Il Brasile è considerato uno dei principali territori del mondo in cui il virus si diffonde velocemente, la mortalità è particolarmente elevata. Stando a quanto riportano varie fonti sul web, le forze dell'ordine hanno fermato l'uomo che recentemente è risultato positivo al Coronavirus. È stato avvisato in giro ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021) È accaduto in Brasile, nello Stato di Rio Grande do Sul. Un uomo,al, ha cercato più volte di diffondere il virusmaniglie,negli spazi pubblici. Nel giro di una settimana è stato arrestato ben due volte.per ladi diffondere il virusmaniglie e: arrestato (due volte) Il Brasile è considerato uno dei principali territori del mondo in cui il virus si diffonde velocemente, la mortalità è particolarmente elevata. Stando a quanto riportano varie fonti sul web, le forze dell'ordine hanno fermato l'uomo che recentemente è risultatoal Coronavirus. È stato avvisato in giro ...

