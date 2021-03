Coppa del Mondo, a Bakuriani Michela Moioli riacciuffa la vetta della classifica (Di venerdì 5 marzo 2021) Il tracciato di Bakuriani sembra stregato per Michela Moioli. Dopo la medaglia di legno ottenuta all’esordio, la 25enne di Alzano Lombardo ha dovuto rinviare nuovamente l’appuntamento con il podio cogliendo nuovamente un quarto posto. Chiamata ad aprire i quarti di finale, la campionessa olimpica ha vinto immediatamente la propria heat gestendo le proprie forze e rimanendo lontana dalla bagarre scatenata alle sue spalle che ha impedito a Raffaella Brutto di passare al turno successivo. Heat fatale invece per Sofia Belingheri che, a causa di un errore nelle prime curve, ha dovuto abbandonare le proprie velleità di vittoria: nel tentativo di superare la campionessa iridata Charlotte Bankes, la 25enne di Roncola San Bernardo è finita in rotazione perdendo velocità e dovendo alzare così bandiera bianca. Apparsa più precisa rispetto al ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Il tracciato disembra stregato per. Dopo la medaglia di legno ottenuta all’esordio, la 25enne di Alzano Lombardo ha dovuto rinviare nuovamente l’appuntamento con il podio cogliendo nuovamente un quarto posto. Chiamata ad aprire i quarti di finale, la campionessa olimpica ha vinto immediatamente la propria heat gestendo le proprie forze e rimanendo lontana dalla bagarre scatenata alle sue spalle che ha impedito a Raffaella Brutto di passare al turno successivo. Heat fatale invece per Sofia Belingheri che, a causa di un errore nelle prime curve, ha dovuto abbandonare le proprie velleità di vittoria: nel tentativo di superare la campionessa iridata Charlotte Bankes, la 25enne di Roncola San Bernardo è finita in rotazione perdendo velocità e dovendo alzare così bandiera bianca. Apparsa più precisa rispetto al ...

