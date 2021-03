Bugo: la recensione del nuovo album “Bugatti Cristian” (Di venerdì 5 marzo 2021) A un anno dalla sua prima burrascosa partecipazione a Sanremo, Bugo torna sul palco dell’Ariston, senza Morgan e in maniera leggermente più composta e posata. Nella serata di ieri abbiamo sentito per la prima volta la sua E invece sì, brano autobiografico che racconta la storia del Bugo uomo e non solo musicista. Fin dagli esordi della sua carriera, intorno ai vent’anni fa, Cristian Bugatti si era contraddistinto per la sua capacità di rimanere nella sfera underground. Un mondo, quello del rock indipendente, di cui l’artista è sempre stato tra i massimi esponenti. Con il suo arrivo al Festival di Sanremo 2020, Bugo rompe gli schemi tradizionali raggiungendo quella popolarità che solo l’ Ariston può darti. La conseguenza di questa scelta è stata una graduale conformazione al pop contemporaneo, cosa che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) A un anno dalla sua prima burrascosa partecipazione a Sanremo,torna sul palco dell’Ariston, senza Morgan e in maniera leggermente più composta e posata. Nella serata di ieri abbiamo sentito per la prima volta la sua E invece sì, brano autobiografico che racconta la storia deluomo e non solo musicista. Fin dagli esordi della sua carriera, intorno ai vent’anni fa,si era contraddistinto per la sua capacità di rimanere nella sfera underground. Un mondo, quello del rock indipendente, di cui l’artista è sempre stato tra i massimi esponenti. Con il suo arrivo al Festival di Sanremo 2020,rompe gli schemi tradizionali raggiungendo quella popolarità che solo l’ Ariston può darti. La conseguenza di questa scelta è stata una graduale conformazione al pop contemporaneo, cosa che ...

