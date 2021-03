Batterie - Carlstrom | La Italvolt? Sono solo io

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 5 marzo 2021) Laio. Lo ha detto Lars Calstrom, l'imprenditore che ha fondato la Britishvolt, durante un incontro con la stampa organizzato dalla Confindustria canavese, rispondendo a una domanda di Quattroruote su chi ci sia dietro l'impresa che vuole costruire in Italia la più grande gigafactory europea per la produzione di accumulatori agli ioni di litio.al momento l'unico socio e finanziatore, ho reinvestito lì parte del ricavato della vendita della mia quota nella Britishvolt (società gemella di quella immaginata per l'Italia, ndr): per ora circa cinque milioni di euro. Sto cercando di raccoglierne altri 35 per formare il capitale iniziale, grazie a una serie di investitori la cui partecipazione non posso ancora ufficializzare. Alcuniitaliani, e molto noti. Comunque, a quel punto creeremo una ...