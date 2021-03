Avevamo ragione noi di TvZoom: Alessandro Cattelan in prima serata su Rai1 (Di venerdì 5 marzo 2021) La Rai fa il colpaccio fuori dall’Ariston: si prende Cattelan Libero, pagina 20, di Francesca D’Angelo. Vuoi vedere che il vero colpaccio Rai1 lo ha messo a segno fuori dall’Ariston? Stando al sito Dagospia, Alessandro Cattelan l’ex conduttore di X Factor ha firmato un contrattone con la Rai. Aggiungiamo: lo ha firmato nel momento giusto e nel modo giusto. Viale Mazzini corteggiava infatti Cattelan da circa un millennio o due: per dire, due anni fa era circolato proprio il suo nome per la conduzione di Sanremo 2020 che poi, come è noto, è andata al duo Amadeus e Fiorello. Insomma, alla Rai Cattelan piace, da sempre, soprattutto da quando ha dimostrato sul campo di poter resuscitare show decrepiti come la premiazione dei David di Donatello. Il nostro però ha atteso: non ha ceduto ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 5 marzo 2021) La Rai fa il colpaccio fuori dall’Ariston: si prendeLibero, pagina 20, di Francesca D’Angelo. Vuoi vedere che il vero colpacciolo ha messo a segno fuori dall’Ariston? Stando al sito Dagospia,l’ex conduttore di X Factor ha firmato un contrattone con la Rai. Aggiungiamo: lo ha firmato nel momento giusto e nel modo giusto. Viale Mazzini corteggiava infattida circa un millennio o due: per dire, due anni fa era circolato proprio il suo nome per la conduzione di Sanremo 2020 che poi, come è noto, è andata al duo Amadeus e Fiorello. Insomma, alla Raipiace, da sempre, soprattutto da quando ha dimostrato sul campo di poter resuscitare show decrepiti come la premiazione dei David di Donatello. Il nostro però ha atteso: non ha ceduto ...

