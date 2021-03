Ascolti TV | Giovedì 4 marzo 2021 Sanremo cresce ma non basta | 44 3% – 7 | 6 mln -11% e 2 | 2 mln vs 2020

tvblogit : Ascolti tv giovedì 4 marzo 2021: Terza serata di Sanremo a 7,6 mln - CIAfra73 : RT @fabiofabbretti: La terza serata di #Sanremo2021 è vista da 7,6 milioni di spettatori (44.3% di share). Evitato un ulteriore calo https… - angelofavignan : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, giovedì 4 marzo 2021 #Sanremo2021, terza serata: 7.653 - 44.3% (-2.2mln e 11% ca VS 2020) https://… - salvosottile : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, giovedì 4 marzo 2021 #Sanremo2021, terza serata: 7.653 - 44.3% (-2.2mln e 11% ca VS 2020) https://… - fabiofabbretti : La terza serata di #Sanremo2021 è vista da 7,6 milioni di spettatori (44.3% di share). Evitato un ulteriore calo -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì

Dituttounpop

Dopo gliin calo della Seconda Serata, siamo in attesa di conoscere quelli del terzo appuntamento andato in scena4 marzo. Continua a leggere per scoprire i dati Auditel della prima ...Gliper ora hanno fatto registrare un calo rispetto agli anni scorsi, anche per via della ... Per rispondere c'è tempo fino alle 13 di11 marzo 2021, il sondaggio si trova nella colonna ...