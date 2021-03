Achille Lauro conquista il palco dell’Ariston nei panni di un dio greco | “Dio benedica gli incompresi”

(Di venerdì 5 marzo 2021) In occasione del duetto con Emma Marrone,scende sulinteramente ricoperto d’oro e vestito da dio. L’artista anche nella quarta serata del Festival di Sanremo ha realizzato un “quadro” per raccontare la musica. L’esibizione è dedicata al genere pop, accompagnato dall’attrice Monica Guerritore e dalla cantante Emma.Sanremo 2021 spiega la musica attraverso l’arteha affermato che il suo, in questo Festival di Sanremo, è un viaggio attraverso cinque generi musicali raccontati con altrettante canzoni e performance. Il cantante aveva preannunciato sul suo profilo ufficiale Instagram: “E’ un viaggio che capirete davvero solo alla fine. Davanti a Dio siamo tutti uguali”. “Ho raccontato il glam rock, ...

E alla fine, per fortuna, arriva. I Negramaro (9) Sanremo, i Negramaro e Dalla: meraviglioso. L'Ariston non poteva dimenticare l'omaggio al folletto bolognese, nato proprio oggi nel ...Ibrahimovic (5) Cameriere champagne! Perché osare quando si potrebbe essere classici e perfettamente eleganti?(10) Divino. Come il dio greco che rappresenta stasera. Non sbaglia un ...Sanremo 2021 le pagelle della terza serata. La standing ovation dell’Orchestra, Achille Lauro è una divinità greca con Emma Marrone. Gaia e Lous incantano Sanremo 2021, le pagelle di MAM-e per la ...Achille Lauro Sanremo 2021 sale sul palco nelle vesti di un dio greco e si esibisce in un duetto con Emma Marrone ...