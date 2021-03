Zingaretti dice addio e sbatte la porta: la congiura dei renziani ora mette a rischio il Pd (Di giovedì 4 marzo 2021) Nicola Zingaretti getta la spugna: “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno – scrive a sorpresa in un post al vetriolo su Facebook – che nel Pd, partito di cui sono segretario, da venti giorni si parli solo di poltrone e primarie”. Parole mai sentite nella bocca di un segretario. Una scudisciata senza appello. Un j’accuse che è l’esatto opposto di quello che fece Walter Veltroni al Tempio di Adriano, quando lasciò la carica senza indicare responsabili. Zingaretti, invece, fa nomi e cognomi, sbatte la porta, e forse potrebbe addirittura candidarsi a sindaco a Roma. L’idea che, dopo questo gesto, il Pd possa tornare un partito contendibile e addirittura scalabile dagli ex renziani può solo far venire i brividi. “Mi vergogno – scrive – che questo accada quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Nicolagetta la spugna: “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno – scrive a sorpresa in un post al vetriolo su Facebook – che nel Pd, partito di cui sono segretario, da venti giorni si parli solo di poltrone e primarie”. Parole mai sentite nella bocca di un segretario. Una scudisciata senza appello. Un j’accuse che è l’esatto opposto di quello che fece Walter Veltroni al Tempio di Adriano, quando lasciò la carica senza indicare responsabili., invece, fa nomi e cognomi,la, e forse potrebbe addirittura candidarsi a sindaco a Roma. L’idea che, dopo questo gesto, il Pd possa tornare un partito contendibile e addirittura scalabile dagli expuò solo far venire i brividi. “Mi vergogno – scrive – che questo accada quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del ...

