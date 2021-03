Vaccini anti Covid-19, Ema apre a Sputnik ma Commissione Ue mette mani avanti (Di giovedì 4 marzo 2021) Se anche l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) dovesse ricevere, e poi approvare, una richiesta di immissione sul mercato Ue del vaccino anti-Covid Sputnik V, questo non significa che il vaccino russo entrerebbe automaticamente nel "portafogli" della strategia vaccinale europea, di cui fanno parte i sei contratti di pre-acquisto conclusi congiuntamente (e i due per i quali il negoziato è ancora in corso) da parte dalla Commissione e degli Stati membri con le case farmaceutiche produttrici. Lo ha puntualizzato oggi a Bruxelles il portavoce capo della Commissione europea Eric Mamer, durante il briefing online quotidiano per la stampa. "Il fatto che un vaccino venga approvato dall'Ema, non significa che debba essere integrato nella strategia vaccinale comune dell'Ue" e nel suo portafogli di contratti ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 marzo 2021) Se anche l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) dovesse ricevere, e poi approvare, una richiesta di immissione sul mercato Ue del vaccinoV, questo non significa che il vaccino russo entrerebbe automaticamente nel "portafogli" della strategia vaccinale europea, di cui fanno parte i sei contratti di pre-acquisto conclusi congiuntamente (e i due per i quali il negoziato è ancora in corso) da parte dallae degli Stati membri con le case farmaceutiche produttrici. Lo ha puntualizzato oggi a Bruxelles il portavoce capo dellaeuropea Eric Mamer, durante il briefing online quotidiano per la stampa. "Il fatto che un vaccino venga approvato dall'Ema, non significa che debba essere integrato nella strategia vaccinale comune dell'Ue" e nel suo portafogli di contratti ...

