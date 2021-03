Ultime Notizie Roma del 04-03-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 marzo 2021)dailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara economia in primo piano nuova crescita della povertà assoluta in Italia che secondo i dati dell’istat tocca il record dal 2005 al 2020 le famiglie in questa condizione Sono oltre due milioni poi 135 in più rispetto al 2019 per 5,6 milioni di individui l’incremento della povertà è maggiore al nord che al sud anche se il mezzogiorno resta l’aria Dov’è più elevata record negativo per la spesa per consumi delle famiglie che lei la media mensile a livelli del 2000 con €2328 il 9,1% in meno rispetto al 2019 stabili invece le spese per gli alimentari e per la casa emergenza trovi dell’agenzia Europea per il farmaco è via la valutazione del vaccino Russo sputnik Mosca pronta una volta approvata a fornirne per 50 milioni di europei dal giugnoportavoce ...