Spedizione punitiva choc: il sangue in strada con machete e mazze (Di giovedì 4 marzo 2021) Mariangela Garofano Nella giornata di ieri 3 marzo, i carabinieri hanno sventato una maxi rissa in centro a Desio, in provincia di Monza. I due gruppi di ragazzi coninvolti erano in possesso di mazze da baseball e machete per affrontarsi a causa di una ragazza Momenti di paura ieri a Desio, dove due gruppi di ragazzi, alcuni minorenni, hanno dato vita ad una maxi rissa armati di machete e mazze da baseball. Sarebbero venti i ragazzi coinvolti nello scontro, avuto luogo nel pomeriggio del 3 marzo nel paese della Brianza, dove sono tempestivamente intervenuti i carabinieri, i quali hanno bloccato la piazza teatro della violenta zuffa. A far scattare la rissa una ragazza, che sarebbe la causa scatenante dello scontro organizzato dai giovani su Instagram, dove i ragazzi si erano dati appuntameno per "far ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Mariangela Garofano Nella giornata di ieri 3 marzo, i carabinieri hanno sventato una maxi rissa in centro a Desio, in provincia di Monza. I due gruppi di ragazzi coninvolti erano in possesso dida baseball eper affrontarsi a causa di una ragazza Momenti di paura ieri a Desio, dove due gruppi di ragazzi, alcuni minorenni, hanno dato vita ad una maxi rissa armati dida baseball. Sarebbero venti i ragazzi coinvolti nello scontro, avuto luogo nel pomeriggio del 3 marzo nel paese della Brianza, dove sono tempestivamente intervenuti i carabinieri, i quali hanno bloccato la piazza teatro della violenta zuffa. A far scattare la rissa una ragazza, che sarebbe la causa scatenante dello scontro organizzato dai giovani su Instagram, dove i ragazzi si erano dati appuntameno per "far ...

Ultime Notizie dalla rete : Spedizione punitiva Rissa con machete e mazze tra gruppi di ragazzini: follia a Desio, sei denunciati ... un centinaio di ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, erano stati coinvolti in quella che gli inquirenti hanno definito una "spedizione punitiva" e di Bollate, con 40 giovani che si erano ...

Omicidio di Faenza, Pierluigi Barbieri uscì dal carcere ad agosto Secondo quanto ricostruito all'epoca, quel giorno Barbieri si presenta a Predappio assieme ad altre tre persone " compreso un avvocato " per una spedizione punitiva a casa di un 52enne disabile ...

Spedizione punitiva contro un uomo, bloccati parenti dell’ex moglie BlogSicilia.it Accusato come sicario di Ilenia, a Predappio picchiò un disabile Arrestato ieri Pierluigi Barbieri: un anno fa prese parte a una spedizione punitiva a colpi di manganello. In carcere ad aprile, era uscito ad agosto. Secondo l’accusa, sarebbe stato assoldato dall’ex ...

Desio, bloccata maxi rissa tra ragazzi con mazza e machete: sei denunce I carabinieri sono riusciti a fermare a Desio una rissa tra venti giovani prima che finisse in tragedia: avevano con sé anche un machete.

