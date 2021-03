Sanremo 2021 | terza serata | i super ospiti | l’ordine di esibizione dei Big e tutte le ultime novità

Leggi su isaechia

(Di giovedì 4 marzo 2021) La 71esima edizione del Festival dientra nel vivo dei giochi con ladelle cover di questa sera. Al consueto appuntamento mattutino con la conferenza stampa, il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ne ha approfittato – come si legge su DavideMaggio.it – per fare le sue congratulazioni ai padroni di casa per gli ascolti (non troppo brillanti) della secondae per il varietà messo in piedi in una situazione che continua ad essere decisamente difficile: “Ho gradito ancor di più ladi ieri rispetto al debutto. Dico chapeau ad Amadeus e Fiorello, è stata unavariegata e appropriata per i tempi che viviamo. Voi mi aspettate al varco sullo share ma voglio premettere che davvero questa edizione del Festival è incomparabile e non è una tecnica comunicativa di difesa. L’impresa ...