Sanremo 2021 | l' emozione del monologo di Elodie | Essere all' altezza non è più un mio problema

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 4 marzo 2021) La cantante ha raccontato un pezzo della sua vita, spiegando come i pregiudizi verso se stessa l'avessero spinta a rinunciare alla musica Protagonista indiscussa della seconda serata sanremeseha chiuso le esibizioni del festival con unin cui ha raccontato un pezzo di sé. "Parlare in pubblico per me era impossibile - ha spiegato la cantante - ma ogni volta che sono riuscita ad abbattere un muro è successo …