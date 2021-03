Sanremo 2021: il testo di Prima di andare via, la canzone cantata da Noemi con Neffa (Di giovedì 4 marzo 2021) Prima DI andare VIA testo – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Noemi con Neffa canterà (cover) la canzone “Prima di andare via” di Neffa. Ma qual è il testo del brano? Eccolo: Prima di andare via Spero che balli un po’ Con me Sopra la musica Ora il tuo corpo si Muove Può essere l’ultima Buona occasione per me Di redenzione insieme a te Niente distanze ora no Tu sei bellissima Forse un po’ troppo per me Se avessi solo un attimo Cos’è che ti direi Prima di andare via Spero che resti un po’ Con me Solo un momento sai Ora che la notte Corre Può essere l’ultima Buona occasione per me Di redenzione ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021)DIVIA– Nel corso della terza serata del Festival diconcanterà (cover) ladivia” di. Ma qual è ildel brano? Eccolo:divia Spero che balli un po’ Con me Sopra la musica Ora il tuo corpo si Muove Può essere l’ultima Buona occasione per me Di redenzione insieme a te Niente distanze ora no Tu sei bellissima Forse un po’ troppo per me Se avessi solo un attimo Cos’è che ti direidivia Spero che resti un po’ Con me Solo un momento sai Ora che la notte Corre Può essere l’ultima Buona occasione per me Di redenzione ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Infomusica_blog : Incredibile risultato per le canzoni della prima serata di #Sanremo2021. Tutti i dati qui ?? Sanremo 2021, boom su… - BScardilli : Sanremo 2021: arriva la compilation ufficiale del Festival -