Sanremo 2021, conosciamo tutto di Arisa? Ecco cosa faceva prima del suo successo (Di giovedì 4 marzo 2021) La conosciamo per la sua voce inconfondibile, sia quando canta che quando parla normalmente, Arisa; oggi è un’apprezzatissima e seguita cantante, nonché maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma vi siete mai chiesti cosa facesse prima di dedicarsi al canto? Tanti lavoretti Lo racconta lei stessa in una lunga intervista al Corriere, dove confessa che il suo sogno, la sua passione, è sempre stato il canto: Avevo 3 anni e mezzo quando mi sono esibita per la prima volta a un concorso davanti al pubblico. Ho sempre cantato, per me cantare è una cosa naturale, non l’ho deciso e poi aggiunge: Lavoro da quando avevo 13 anni. Facevo la cameriera, poi sono stata estetista fino al giorno che mi ha cambiato la vita. A Sanremo mi sembrava di ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 marzo 2021) Laper la sua voce inconfondibile, sia quando canta che quando parla normalmente,; oggi è un’apprezzatissima e seguita cantante, nonché maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma vi siete mai chiestifacessedi dedicarsi al canto? Tanti lavoretti Lo racconta lei stessa in una lunga intervista al Corriere, dove confessa che il suo sogno, la sua passione, è sempre stato il canto: Avevo 3 anni e mezzo quando mi sono esibita per lavolta a un concorso davanti al pubblico. Ho sempre cantato, per me cantare è unanaturale, non l’ho deciso e poi aggiunge: Lavoro da quando avevo 13 anni. Facevo la cameriera, poi sono stata estetista fino al giorno che mi ha cambiato la vita. Ami sembrava di ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - sabrynegramaro : RT @RaiNews: L'Ariston non poteva dimenticare Lucio Dalla, nato proprio oggi nel 1943. L'omaggio dei Negramaro. I video e le foto nello Spe… - fulgentesV : RT @Sclef96: 4 Marzo 2021 La rivoluzione dei fiori di Sanremo #Sanremo2021 -