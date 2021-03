Qualificazioni Mondiali 2022: Portogallo-Azerbaijan si giocherà a Torino (Di giovedì 4 marzo 2021) Cristiano Ronaldo potrà rimanere nella sua casa di Torino quando il Portogallo inizierà il suo cammino nelle Qualificazioni alla Coppa del Mondo in Italia a causa della pandemia di Covid-19. La federazione portoghese di calcio ha infatti annunciato che la partita ‘casalinga’ contro l’Azerbaigian del 24 marzo è stata spostata all’Allianz Stadium di Torino, la casa della Juventus. Alcuni giocatori portoghesi, infatti, sarebbero costretti ad osservare un periodo di quarantena al ritorno nei loro club se dovessero tornare nel loro paese d’origine. La FIFA ha alleggerito le sue regole di rilascio obbligatorio consentendo di fatto ai club di impedire ai loro giocatori di unirsi alle nazionali in alcuni casi. Sempre a marzo il Portogallo giocherà anche contro Serbia e Lussemburgo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) Cristiano Ronaldo potrà rimanere nella sua casa diquando ilinizierà il suo cammino nellealla Coppa del Mondo in Italia a causa della pandemia di Covid-19. La federazione portoghese di calcio ha infatti annunciato che la partita ‘casalinga’ contro l’Azerbaigian del 24 marzo è stata spostata all’Allianz Stadium di, la casa della Juventus. Alcuni giocatori portoghesi, infatti, sarebbero costretti ad osservare un periodo di quarantena al ritorno nei loro club se dovessero tornare nel loro paese d’origine. La FIFA ha alleggerito le sue regole di rilascio obbligatorio consentendo di fatto ai club di impedire ai loro giocatori di unirsi alle nazionali in alcuni casi. Sempre a marzo ilanche contro Serbia e Lussemburgo. ...

rISJwfyNLqjju97 : RT @juve_passion20: Buone notizie per la #Juventus e per #CristianoRonaldo: durante la prossima pausa nazionali, a causa del #Covid, la gar… - Daniele20052013 : La Fifa vuole far giocare le qualificazioni ai Mondiali 2022 delle nazionali sudamericane in Europa… - lamortevito : La #Fifa fa pressioni, la #CONMEBOL sembra voler resistere e i club della #PremierLeague non si smuovono dalle loro… - sportface2016 : Salto con gli sci, Mondiali #Oberstdorf2021: i risultati delle qualificazioni maschili su trampolino grande - juve_passion20 : Buone notizie per la #Juventus e per #CristianoRonaldo: durante la prossima pausa nazionali, a causa del #Covid, la… -