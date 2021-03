Principe Filippo | “procedura al cuore” | gli ultimi aggiornamenti da Buckingham Palace

(Di giovedì 4 marzo 2021) Glidasulle condizioni deld’Inghilterra, dopo una delicata “al”. Di cosa si tratta? Glisulle condizioni di salute del(fonte Getty)Il, duca di Edimburgo, ha 99 anni e ultimamamente è al centro delle cronache inglesi e non solo per i suoi recenti problemi di salute. Nelle settimane scorse, insieme alla Regina Elisabetta, sua consorte, i due reali hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Coronavirus. Negligiorni, però, ilè stato ricoverato ...

zazoomblog : Principe Filippo il comunicato dei medici - #Principe #Filippo #comunicato #medici - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Gb, il Principe Filippo sottoposto a intervento al cuore “riuscito”, prosegue il ricovero - Giornaleditalia : Intervento al cuore per il principe Filippo, resta in ospedale - sulsitodisimone : RT @RSInews: Principe Filippo operato al cuore Il principe Filippo è stato sottoposto 'con successo' a un piccolo intervento cardiaco a Lon… - RSInews : Principe Filippo operato al cuore Il principe Filippo è stato sottoposto 'con successo' a un piccolo intervento car… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

C'è comprensibile apprensione attorno alle condizioni di salute del. Ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra dal 16 febbraio scorso per "motivi precauzionali", ieri è stato sottoposto ad un'operazione al cuore. Riguardo all'intervento, ...Ilè stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra il 16 febbraio scorso per 'motivi precauzionali' dopo aver avvertito un malore. Lunedì è stato trasferito al St. ...Roma, 4 mar. (askanews) - Il principe Filippo, 99 anni, è stato sottoposto a un intervento cardiaco.Il marito della regina era da oltre due ...Sky Italia acquisisce per il canale TV8 i diritti di "CBS presents Oprah Winfrey with Meghan and Harryâ? in onda martedì 9 marzo ...