Politecnico di Torino tra le migliori 40 università al mondo nell’ingegneria

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ildisi attesta tra le40alnell’ambito Engineering and Technology, secondo il QS World Ranking by Subject 2021. La classifica che prende in considerazione oltre 1200 atenei e istituzioni scientifiche, analizzando i singoli ambiti disciplinari. Da diversi anni ildidimostra di aver intrapreso un percorso di costante crescita in diversi ambiti. L’Ateneo figura infatti tra i15 alin Petroleum Engineering, si mantiene stabile al 30° posto in Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering mentre migliora in Mineral & Mining Engineering guadagnando la 37° posizione. Si registra inoltre una crescita in Chemical Engineering, dove l’Ateneo ...

