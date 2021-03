Pec pronta a varcare i confini dell’Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Se il 2020 è stato un anno da record per la Pec “con 12.340.211 caselle attivate ed oltre 408 milioni di messaggi scambiati – stando ai dati Agid – nel solo ultimo bimestre dell’anno”, diventa per questo strategica “l’interoperabilità della Pec a livello europeo che garantirà in futuro agli utenti comunicazioni certificate e sicure anche fuori dall’Italia”. A sottolinearlo é Marco Mangiulli, Capo dell’Informatica e responsabile sviluppo Software di Aruba, che interviene così sul tavolo di lavoro fra Agid e Assocertificatori da cui sono emersi i nuovo sviluppi della Pec che sta per aprirsi ad uno scambio con il resto dei Paesi Ue. Il manager di Aruba riferisce che “il mondo dei Trust Services è ad un punto di svolta: è stata, infatti, annunciata la realizzazione del primo schema interoperabile di eDelivery qualificato (Etsi En 319 532-41) con l’obiettivo di rendere la Posta Elettronica ...