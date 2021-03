**Pd: appello dem Lazio su change.org, 'Zingaretti ritiri dimissioni'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Caro Segretario, il Pd Lazio lancia questa petizione perchè tutte le democratiche e i democratici che si riconoscono in quello che hai fatto in questi due anni per il partito ti convincano a ritirare le tue dimissioni. Siamo con te". Si legge nella petizione su change.org lanciata dei dem Lazio perche Nicola Zingaretti ritiri le dimissioni. Finora sono state raggiunte quasi 500 firme. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Caro Segretario, il Pdlancia questa petizione perchè tutte le democratiche e i democratici che si riconoscono in quello che hai fatto in questi due anni per il partito ti convincano a ritirare le tue. Siamo con te". Si legge nella petizione su.org lanciata dei demperche Nicolale. Finora sono state raggiunte quasi 500 firme.

paola_demicheli : Ripartiamo da una visione del Paese e dalla centralità delle persone. L'Italia non può farlo senza il #Pd, e dobbia… - Giovannaconfal6 : RT @paola_demicheli: Ripartiamo da una visione del Paese e dalla centralità delle persone. L'Italia non può farlo senza il #Pd, e dobbiamo… - sgennai : RT @paola_demicheli: Ripartiamo da una visione del Paese e dalla centralità delle persone. L'Italia non può farlo senza il #Pd, e dobbiamo… - TV7Benevento : **Pd: appello dem Lazio su - papadia_papadia : RT @paola_demicheli: Ripartiamo da una visione del Paese e dalla centralità delle persone. L'Italia non può farlo senza il #Pd, e dobbiamo… -