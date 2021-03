Napoli, quante tegole per Gattuso: affaticamento muscolare per Mertens e Zielinski (Di giovedì 4 marzo 2021) Momento no per il Napoli che per la prossima gara contro il Bologna dovrà fare a meno di Dries Mertens e Piotr Zielinski, entrambi fermati da un affaticamento muscolare. Una doppia tegola per Gattuso che dovrà fare a meno del terminale offensivo belga e del trequartista polacco. Le condizioni di Mertens in questa stagione non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Momento no per ilche per la prossima gara contro il Bologna dovrà fare a meno di Driese Piotr, entrambi fermati da un. Una doppia tegola perche dovrà fare a meno del terminale offensivo belga e del trequartista polacco. Le condizioni diin questa stagione non L'articolo

raffaelealbano8 : @1926_cri Ma quante storie.....chiunque ha frequentato uno spogliatoio a tutti i livelli sa che queste cose inizian… - torpier1973 : @RafAuriemma Lunedí scorso a #TikiTaka @Tiki_Taka_real riguardo #interjuve di 3/4 anni fa, hai sparato un sacco… - IreneN22 : Quante gioie Leo Di Bello stasera guardando i calendari di Milan e Juve, il Napoli un grosso ostacolo per il Milan non per la Juve Lol - gigi_manna : @sscnapoli @Lor_Insigne Quante spiegazioni. Ha fatto bene @Lor_Insigne a fare quello che ha fatto. Tanto, chi non a… - eruanna_luinil : @RaffaeleDeSa Quante banalità... Il problema principale del Napoli è l'allenatore a cui consegue la mancanza di gio… -