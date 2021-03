Monir Eddardary | amante della cucina e finalista di Masterchef

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021), classe 1991, è nato a Bevagna in procinvia di Perugia. Di origine marocchine decide di intraprendere la strada diarrivano tra i quattro finalisti del talent culinario più conosciuto nella storia.è sempre allegro ed ha sempre la battuta pronta, un dettaglio che ha quasi sempre irritato gli altri concorrenti. Arrivato tra i quattro finalisti in gara, dovrà sfidarsi per il premio più ambito nel mondocontro Francesco Aquila, Irene Volpe, Antonio Colasanto. Ama viaggiare e l’avventura infatti ha vissuto in Australia per sei anni, più precisamente a Melbourne, dove ha fatto qualsiasi lavoro dal raccogliere le banane al carpentiere. Umile e discreto ha sempre ...