Mihajlovic-Ibrahimovic, duetto a Sanremo. Amadeus: “Solo Sinisa poteva convincerlo” (Di giovedì 4 marzo 2021) C'è grande attesa per la terza serata del Festival di Sanremo. Stavolta tocca alla gare delle cover, ma è anche l'occasione per assistere a un duetto straordinario tra Zlatan Ibrahimovic, protagonista al suo debutto sull'Ariston, e Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna. Un'esibizione difficilmente immaginabile tempo fa. Secondo il direttore artistico Amadeus, infatti, sarebbe tutto merito dell'allenatore dei rossoblù. Queste le sue parole ai microfoni di Rai 1: "Zlatan non vuole cantare ma l'unico che può far cantare Ibra è Sinisa: Mihajlovic gli ha detto 'tu canti' e faranno un duetto stasera". Ora non resta che attendere il momento dell'esibizione live del nuovo duo.caption id="attachment 1090855" align="alignnone" width="3000" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) C'è grande attesa per la terza serata del Festival di. Stavolta tocca alla gare delle cover, ma è anche l'occasione per assistere a unstraordinario tra Zlatan, protagonista al suo debutto sull'Ariston, e, tecnico del Bologna. Un'esibizione difficilmente immaginabile tempo fa. Secondo il direttore artistico, infatti, sarebbe tutto merito dell'allenatore dei rossoblù. Queste le sue parole ai microfoni di Rai 1: "Zlatan non vuole cantare ma l'unico che può far cantare Ibra ègli ha detto 'tu canti' e faranno unstasera". Ora non resta che attendere il momento dell'esibizione live del nuovo duo.caption id="attachment 1090855" align="alignnone" width="3000" ...

