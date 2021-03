Mazepin contro gli scandali: 'Non sono un Bad Boy, voglio far parlare la pista' (Di giovedì 4 marzo 2021) Quasi un plotone d'esecuzione. La prima conferenza stampa di Nikita Mazepin da pilota di F.1 non è stata una passeggiata. Nel giorno della presentazione della livrea della nuova Haas, il giovane ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 marzo 2021) Quasi un plotone d'esecuzione. La prima conferenza stampa di Nikitada pilota di F.1 non è stata una passeggiata. Nel giorno della presentazione della livrea della nuova Haas, il giovane ...

Gazzetta_it : #Mazepin contro gli scandali: “Non sono un Bad Boy, voglio far parlare la pista” - Fxdericoo : @Dr4couis Senza il papino di Mazepin (cioe Uralkali) il team Haas e il vostro amato Schumacher rimanevano a piedi.… - Fxdericoo : @daenayss Mi sembra piu un selfie di chi va contro mazepin per una presunta molestia non certificata da autorita co… - mony_carmy : Io che spero che sta Haas prima o poi vada contro un muro ma al volante ci sia solo Mazepin - boudefed : VAI MAZEPIN CONTRO STI MORALISTI ROSICONI DA QUATTRO SOLDI! #GoMazepin -