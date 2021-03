Lous and the Yakuza, giovane promessa della musica: dall’infanzia in Congo a Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Si sta facendo strada nel panorama musicale internazionale e, questa sera, partecipa al Festival di Sanremo 2021 nella serata delle cover. Il crescente successo di Lous and the Yakuza passa anche dal prestigioso palco dell’Ariston, duettando con Gaia, Big in gara. Ancora poco conosciuta ai più, entriamo nella vita di questa giovane e promettente artista e scopriamola insieme. L’infanzia in Congo e il trasferimento in Belgio Lous and the Yakuza è il nome d’arte di Marie-Pierra Kakoma. Nasce nel 1996 a Lubumbashi, città della Repubblica Democratica del Congo, in una famiglia di medici: il padre è ginecologo e la madre pediatra. Numerose vicissitudini hanno di fatto minato la stabilità ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Si sta facendo strada nel panoramale internazionale e, questa sera, partecipa al Festival dinella serata delle cover. Il crescente successo diand thepassa anche dal prestigioso palco dell’Ariston, duettando con Gaia, Big in gara. Ancora poco conosciuta ai più, entriamo nella vita di questae promettente artista e scopriamola insieme. L’infanzia ine il trasferimento in Belgioand theè il nome d’arte di Marie-Pierra Kakoma. Nasce nel 1996 a Lubumbashi, cittàRepubblica Democratica del, in una famiglia di medici: il padre è ginecologo e la madre pediatra. Numerose vicissitudini hanno di fatto minato la stabilità ...

