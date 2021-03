Il virus corre sull'onda delle varianti, si moltiplicano zone rosse e restrizioni (Di giovedì 4 marzo 2021) Dalla mezzanotte la Lombardia passerà ad un arancione rinforzato ma, così come l'Emilia Romagna e la Campania, rischia di diventare rosso nei prossimi giorni. In arancione potrebbero passare invece ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 marzo 2021) Dalla mezzanotte la Lombardia passerà ad un arancione rinforzato ma, così come l'Emilia Romagna e la Campania, rischia di diventare rosso nei prossimi giorni. In arancione potrebbero passare invece ...

voceditalia : Coronavirus in Italia: il virus corre, l’Italia rischia nuove chiusure. - GriecoLorenzo : RT @elimir73: Il virus corre !!! Virus vai tranquillo che questi non ti pigliano neanche se vai a passo di lumaca . Poveri noi - EOlsole : RT @elimir73: Il virus corre !!! Virus vai tranquillo che questi non ti pigliano neanche se vai a passo di lumaca . Poveri noi - FabioCorno5 : RT @elimir73: Il virus corre !!! Virus vai tranquillo che questi non ti pigliano neanche se vai a passo di lumaca . Poveri noi - SempliceCatia79 : RT @elimir73: Il virus corre !!! Virus vai tranquillo che questi non ti pigliano neanche se vai a passo di lumaca . Poveri noi -