I Maneskin si affidano a “Dio” per salvarsi dal plagio a Sanremo | si pronuncia la Rai

(Di giovedì 4 marzo 2021) Far parlare a tutti i costi, non importa come. Vedremo se la strategia deiporterà i suoi frutti al Festival; al momento pare proprio di no. Dopo la prima esibizione, la band porta a casa un’accusa die un deludente 15esimo posto, almeno nella classifica votata dalla giuria demoscopica. Stasera vota l’orchestra, poi la parola passerà alla sala stampa e al pubblico attraverso il televoto. Intanto ipiù che parlare del brano in gara fanno chiacchierare su un paio di punti: il presuntoe la gestione acida dei social. Zitti E Buoni è stata paragonata al brano F.D.T. di Anthony Laszlo pubblicato nel 2015 in cui si ascolta un frammento preso e appiccicato nella canzone deisenza modificarne né la musica né le parole. Ma il Festival ...

I Måneskin sia Etro e, visto che di loro si occupa Nick Cerioni , tutto lascia intendere che la band si farà notare - oltre che auspicabilmente per il brano in gara - anche per gli outfit. ...... Gaia in stile Elettra Lamborghini, il rock dei, il ritmo di Irama, l'urban al femminile ... "Ha una cifra stilistica molto forte, ed evidentemente molti sia lui per avere un qualcosa ...Maneskin ancora protagonisti a Sanremo 2021: dopo l'ipotesi di plagio per il loro brano 'Zitti e buoni' simile a 'F.D.T.' di Anthony Laszlo del ...Maneskin contro tutti sui social, durante la puntata di Sanremo 2021 in onda ieri sera. Il gruppo però non è impazzito.