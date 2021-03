Grande Fratello, Martina Nasoni ritrova l’amore accanto a un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne? (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovo amore nella vita di Martina Nasoni? L’influencer sempre attento ai gossip dei personaggi noti, Amedeo Venza, è pronto a scommettere di sì! Nelle ultime Instagram stories Amedeo ha, infatti, rivelato come sarebbe nato il flirt tra la vincitrice del Grande Fratello 16 e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. “I due si sono conosciuti un anno fa durante una cena dove tra gli altri c’era Guendalina Tavassi” ha dichiarato Venza, che poi ha aggiunto: “Giusto qualche sguardo e nulla di più. Poi si sono ritrovati una settimana fa sui social, e fra una chiacchiera e l’altra i due proprio ieri si sono incontrati. Galeotta una partenza lavorativa di Martina che le ha permesso di unire l’utile al dilettevole”. A queste parole Amedeo ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovo amore nella vita di? L’influencer sempre attento ai gossip dei personaggi noti, Amedeo Venza, è pronto a scommettere di sì! Nelle ultime Instagram stories Amedeo ha, infatti, rivelato come sarebbe nato il flirt tra la vincitrice del16 e l’exdi. “I due si sono conosciuti un anno fa durante una cena dove tra gli altri c’era Guendalina Tavassi” ha dichiarato Venza, che poi ha aggiunto: “Giusto qualche sguardo e nulla di più. Poi si sonoti una settimana fa sui social, e fra una chiacchiera e l’altra i due proprio ieri si sono incontrati. Galeotta una partenza lavorativa diche le ha permesso di unire l’utile al dilettevole”. A queste parole Amedeo ha ...

thetrueshade : Stasera si tifa per Ermal, compagno di SCENA UNITA e nazionale cantanti. Per Bugo, fratello gobbo. E ultimo ma non… - tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - noemi79485811 : Ma sabato a verissimo ci sono tutti quelli del grande fratello praticamente #tzvip - maddormi : Questa anche per me, era bordeaux tettuccio crema. Ci scarrozzava in giro alla grande, al tempo mio fratello minore… -