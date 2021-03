Google rinuncia al tracciamento degli utenti ma non staccherà gli occhi dai nostri dati (Di giovedì 4 marzo 2021) Individua. Classifica. Rivendi. Il business delle Big Tech che offrono servizi gratuiti si basa spesso su questo paradigma. L’utente entra nella piattaforma, vengono registrati i suoi interessi e tutti i dati che lascia nella sua navigazione e poi il suo profilo viene rivenduto alle società di marketing che si occupano di trovare le pubblicità più attraenti per lui. Funziona così Facebook, funziona così Instagram e (a quanto pare) funzionava così Google. Ma ora il motore di ricerca di Mountain View ha annunciato che ha scelto di interrompere il tracciamento degli utenti per scopi pubblicitari. Mossa non da poco, visto che nell’ultimo trimestre del 2020 Alphabet, la holding che ha al suo interno Google, ha ottenuto proprio dalla pubblicità l’81% dei suoi guadagni: circa 46,2 miliardi ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Individua. Classifica. Rivendi. Il business delle Big Tech che offrono servizi gratuiti si basa spesso su questo paradigma. L’utente entra nella piattaforma, vengono registrati i suoi interessi e tutti iche lascia nella sua navigazione e poi il suo profilo viene rivenduto alle società di marketing che si occupano di trovare le pubblicità più attraenti per lui. Funziona così Facebook, funziona così Instagram e (a quanto pare) funzionava così. Ma ora il motore di ricerca di Mountain View ha annunciato che ha scelto di interrompere ilper scopi pubblicitari. Mossa non da poco, visto che nell’ultimo trimestre del 2020 Alphabet, la holding che ha al suo interno, ha ottenuto proprio dalla pubblicità l’81% dei suoi guadagni: circa 46,2 miliardi ...

