Ermal Meta | dall’Albania in Italia su un barcone? La gaffe in diretta di Serena Bortone | secca la replica

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Albanese di nascita,è stato ‘adottato’ dal Belpaese quando era appena un ragazzino: l’arrivo ina 13 anni, insieme alla mamma e ai fratelli, è stato però oggetto di misunderstanding. Laè andata insu RaiUno a poche ore dall’esibizione del cantautore sul palco dell’Ariston di Sanremo 2021. Ospite dia Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri – mercoledì 3 marzo – in collegamento dalla riviera,si è trovato a dover smentire una frase della conduttrice. Emozione per Sanremo, poi laLe prime battute non possono che riguardare Sanremo: “Sono emozionato. – ha ammesso il cantante non nuovo al festival – È un palco stra-importante. Pubblico sì o no l’emozione è sempre la ...