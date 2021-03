Elisa Isoardi desidera un figlio ma confessa anche altro (Foto)

(Di giovedì 4 marzo 2021)ha deciso di aprire il cuore,un di, è la prima volta che ci pensa e loalla rivista Oggi aggiungendo). Laè già partita per la sua Isola dei famosi ma per lei non sarà un naufragio, ha appena iniziato una nuova vita, sarà l’isola della sua rinascita. Prima della partenza per il reality show un suo amico è diventato papà, questo le ha aperto un nuovo mondo, nuove emozioni e desideri e adesso non vede l’ora di diventare mamma. Ci sembra però che manchi l’amore masu questo è pronta.ha confidato che dopo tre anni è riuscita a superare la fine della storia d’amore con Matteo Salvini (quante donne ...

Da 'Oggi'ISOLA DEI FAMOSI 'Il mio non sarà affatto un naufragio, tenterò di seminare le radici di una nuova vita. La mia sarà l'Isola della rinascita', annunciaa Oggi, in edicola ...Forse questa esibizione folle e incomprensibile serve a distrarci, a togliergli lo stigma di cantante citato danella famosa foto in cui annuncia la fine della relazione con Matteo ...Elisa Isoardi per la prima volta desidera un figlio, vorrebbe diventare mamma ma prima c'è altro da fare (foto)