Donne e occupazione: crescono le manager nelle aziende private. Un piccolo segnale positivo (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono meno del 20 per cento del totale – soltanto una su cinque – ma un segnale positivo c'è: negli ultimi undici anni le Donne manager nelle aziende private sono cresciute del 49%, a fronte di un calo del 10% degli uomini. A rivelarlo è il Rapporto Donne manageritalia 2020 che sottolinea come stia calando anche l'età media delle Donne dirigenti in aziende private, che oggi rappresentano il 18,3% del totale. Tra queste, infatti, sono aumentate del 32,3% le under 35 e del 28% le under 40. In tutto, le manager di sesso femminile sono circa 22.000 su un totale di 115.000 dirigenti. La crescita, in atto da anni, è continuata anche nell'ultimo periodo, nonostante la crisi.

