Diritti tv in stallo: 11 voti a Dazn e 9 astenuti, decisione rinviata (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora una fumata grigia sui Diritti tv della Serie A 2021/24. Non sono infatti cambiati gli schieramenti nel corso dell'assemblea dei club da poco conclusasi. Come nell'ultima riunione, l'offerta di Dazn ha raccolto 11 voti favorevoli (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), non abbastanza però per dare L'articolo

