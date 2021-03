Dimissioni Zingaretti | vertici Pd | ' Segretario ripensi alla sua decisione'

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo l'annuncio delledadel Pd, idel partito chiedono un passo indietro a Nicola. Per il suo vice, Andrea Orlando, è necessario che il leader Pd '...

Dimissioni Zingaretti

La giornata: ledie il blocco dell'export di Astrazeneca dall'Italia ...Dopo l'annuncio delleda segretario del Pd, i vertici del partito chiedono un passo indietro a Nicola. Per il suo vice, Andrea Orlando, è necessario che il leader Pd 'ripensi alla sua decisione'. La ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Le dimissioni di Zingaretti mi sembrano molto chiare. C'è un partito che invece di pensare al momento più drammatico pensa a fare battaglie all'interno. Mi pare voglia mand ...«Mi vergogno che nel Pd da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie quando esplode il Covid» scrive su Facebook. Choc nel partito. Salvini: «Spero non sia un problema per il governo» ...