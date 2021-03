Covid-19, sei positivi in un call center: avviati i controlli (Di giovedì 4 marzo 2021) Sei positivi al Covid-19 all’interno di un’attività di call center in provincia di Cosenza. Sono 350 i tamponi molecolari che i sanitari della task force dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza eseguiranno nelle prossime ore per circoscrivere il probabile focolaio. Al momento le sei persone sono sono risultate positive ai test antigenici e anche questi risultati andranno confermati con i tamponi rinofaringei. Secondo quanto si apprende la gestione della situazione è sotto controllo, costantemente monitorata e per l’esecuzione dei tamponi sono in fase di definizione due/tre drive in. Gaia Radino L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Seial-19 all’interno di un’attività diin provincia di Cosenza. Sono 350 i tamponi molecolari che i sanitari della task force dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza eseguiranno nelle prossime ore per circoscrivere il probabile focolaio. Al momento le sei persone sono sono risultate positive ai test antigenici e anche questi risultati andranno confermati con i tamponi rinofaringei. Secondo quanto si apprende la gestione della situazione è sotto controllo, costantemente monitorata e per l’esecuzione dei tamponi sono in fase di definizione due/tre drive in. Gaia Radino L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

