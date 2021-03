Chi sono Mamakass in duetto con i Coma Cose a Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) I Mamakass sono un duo formato da Fabio Dalè e Carlo Frigerio. I due si sono conosciuti nel 2007 quando entrambi suonavano nella band elettronica Smoking Presidents. Dopo lo scioglimento della band, Fabio e Carlo fondano i Mamakass (il nome del gruppo è una storpiatura di “Mama Cass”, pseudonimo di Cass Elliot, cantate dei The Mamas & the Papas). Nel 2012 pubblicano il loro primo EP dal titolo “Notte scura” che contiene tre brani: “Ipotesi”, “Notte scura” e “Sdruso”, co-scritti e cantati da Gianluca Gaiba (già voce dei Smoking Presidents). I Mamakass vantano diverse collaborazioni con artisti di successo, come ad esempio i Subsonica, Ghali, J-Ax, Lo stato sociale, Willie Peyote, Raphael Gualazzi, Galeffi, Andrea Nardinocchi e Meg. Hanno anche collaborato al brano “Fiamme negli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Iun duo formato da Fabio Dalè e Carlo Frigerio. I due siconosciuti nel 2007 quando entrambi suonavano nella band elettronica Smoking Presidents. Dopo lo scioglimento della band, Fabio e Carlo fondano i(il nome del gruppo è una storpiatura di “Mama Cass”, pseudonimo di Cass Elliot, cantate dei The Mamas & the Papas). Nel 2012 pubblicano il loro primo EP dal titolo “Notte scura” che contiene tre brani: “Ipotesi”, “Notte scura” e “Sdruso”, co-scritti e cantati da Gianluca Gaiba (già voce dei Smoking Presidents). Ivantano diverse collaborazioni con artisti di successo, come ad esempio i Subsonica, Ghali, J-Ax, Lo stato sociale, Willie Peyote, Raphael Gualazzi, Galeffi, Andrea Nardinocchi e Meg. Hanno anche collaborato al brano “Fiamme negli ...

