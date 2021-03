Caporalato Gioia Tauro, la squadra mobile arresta 9 persone (Di giovedì 4 marzo 2021) Ritorna a far discutere il problema del Caporalato in Calabria, più precisamente a Gioia Tauro. La squadra mobile di Reggio Calabria, su indicazione della procura di Palmi, ha arrestato nove persone legate allo sfruttamento dei lavoratori agricoli. Secondo gli inquirenti, faccendieri, imprenditori e caporali hanno unanimamente agito al fine di schiavizzare gli immigrati, in gran Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Ritorna a far discutere il problema delin Calabria, più precisamente a. Ladi Reggio Calabria, su indicazione della procura di Palmi, hato novelegate allo sfruttamento dei lavoratori agricoli. Secondo gli inquirenti, faccendieri, imprenditori e caporali hanno unanimamente agito al fine di schiavizzare gli immigrati, in gran

repubblica : Caporalato, nove arresti a Gioia Tauro per lo sfuttamento dei migranti africani: In un anno di indagini documentate… - Torrechannelit : Reggio Calabria – Caporalato nella Piana di Gioia Tauro, 9 arresti - serenel14278447 : Caporalato: operazione Ps in piana di Gioia Tauro, 9 arresti - magicaGrmente22 : Non cambierà mai niente. Lo dicono gli anni e le azioni. Caporalato: operazione Ps in piana di Gioia Tauro, 9 arre… - Beatric79497880 : RT @repubblica: Caporalato, nove arresti a Gioia Tauro per lo sfuttamento dei migranti africani: In un anno di indagini documentate le viol… -