Cancro e alimentazione | quali combinazioni di cibo evitare

"Gran parte delle prove esistenti si concentra sull'effetto di singoli prodotti alimentari sul rischio di Cancro, ma non consumiamo un particolare alimento o nutriente in isolamento per tutta la vita", ha spiegato Veugelers. "È necessario comprendere l'influenza di una combinazione di fattori coinvolti nella cancerogenesi, osservando il co-consumo". I risultati hanno rivelato che gli uomini con un basso apporto di frutta e verdura combinato con un elevato apporto di carne lavorata avevano 1,8 volte più probabilità di sviluppare uno dei 15 tumori durante il follow-up. Il rischio corrispondente per le donne era 1,5 volte. Gli uomini che hanno seguito una dieta ricca di frutta e verdura e povera di carne lavorata hanno avuto un tempo maggiore di 7,1 anni per la diagnosi dei 15 tumori: 80,4 anni di età rispetto a 73,3. La differenza nell'età mediana stimata per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Cancro alimentazione Oroscopo Paolo Fox 5 marzo 2021, previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute Previsioni astrologiche del 5 marzo 2021: Cancro, Leone, Vergine Cancro - In amore, potrebbe ... Per il bene della vostra salute, seguite un'alimentazione sana ed evitate di affaticarvi troppo. Pesci - ...

Tumori femminili, tra prevenzione e diagnosi precoce: incontro online Il cancro della cervice dell'utero è legato, nella maggior parte dei casi, all'infezione del virus ...in aumento nel mondo occidentale a causa dell'allungamento della vita media e di una alimentazione ...

Cancro e alimentazione: 5 novità da sapere Focus 6 domande agli specialisti sul cancro alla prostata 6 domande agli specialisti sul cancro alla prostata. Miti e leggende, vere o presunte, sul cancro alla prostata hanno spesso creato confusione e scetticismo, nuocendo al 'partito' ...

Obesity Day: le regole d’oro per prevenire il sovrappeso QUALCHE DATO - L’obesità è una piaga mondiale e l’Italia fa la sua parte. Le ultime stime dell’ OMS rivelano che sono sovrappeso oppure obesi il 50% degli adulti e il 30% dei bambini e adolescenti del ...

