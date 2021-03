Calcio Barcellona, distorsione del legamento interno destro per Piqué (Di giovedì 4 marzo 2021) Barcellona, 4 mar. - (Adnkronos) - Tegola per il Barcellona che perde Gerard Piqué in seguito all'infortunio di ieri sera nel corso del ritorno della semifinale di Coppa del Re contro il Siviglia. Il difensore catalano ha effettuato oggi gli esami che hanno evidenziato "una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio destro", secondo quanto riportato dal club azulgrana in un comunicato. Per Piqué si tratta di una ricaduta. Nello scorso novembre, infatti, dopo la gara di campionato con l'Atletico Madrid il difensore aveva riportato una lesione di terzo grado al legamento laterale interno e una lesione parziale al legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar. - (Adnkronos) - Tegola per ilche perde Gerardin seguito all'infortunio di ieri sera nel corso del ritorno della semifinale di Coppa del Re contro il Siviglia. Il difensore catalano ha effettuato oggi gli esami che hanno evidenziato "unaallateraledel ginocchio", secondo quanto riportato dal club azulgrana in un comunicato. Persi tratta di una ricaduta. Nello scorso novembre, infatti, dopo la gara di campionato con l'Atletico Madrid il difensore aveva riportato una lesione di terzo grado allateralee una lesione parziale alcrociato del ginocchio. Il giocatore aveva ...

